Rasmus Mägi teeb esimese olümpiajärgse stardi Pärnus, kohal ka teised Eesti ja naaberriikide tipud

Meeste 100 meetri jooksus on stardis käimasoleva hooaja Eesti edetabelijuht Karl Erik Nazarov (isiklik rekord 10,42) ja mitmevõistleja Karl Robert Saluri (10,50). Staadioni rekord on 10,40 sekundiga ukrainlase Aleksandr Sokolovi nimel.

Võistlusõhtu üheks maiuspalaks tõotab kujuneda 300 meetri jooks. Viimasel kahel olümpial 400 meetri tõkkejooksu finaalis Eesti rekordi püstitanud Rasmus Mägi teeb olümpiamängude järgse avastardi Pärnus just sellel harva võistlusprogrammi kuuluval alal. Jooks tuleb konkurentsitihe, sest Karl Erik Nazarov ja Karl Robert Saluri on tõenäoliselt üsna väledad ka sellel alal. Staadioni rekord on 33,06 sekundiga ukrainlase Aleksandr Sokolovi nimel. Eesti rekordi (32,24) püstitas Marek Niit seitse aastat tagasi Itaalias.