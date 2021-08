Koroonatingimustes toimunud kergejõustiku EMid: 4400 inimest ja 8692 testi, kuid kõigest kolm positiivset

Korraldamine koroonaohus on võimalik, kuid reeglid tuleb paika panna

«Üks asi on korraldada kahel järjestikusel nädalavahetusel Euroopa selle hooaja suurimaid võistlusi nii, et see pakuks loodetud elamusi sportlastele ja treeneritele ning fännidele tribüünil ja ekraanide ees. Teine asi on tagada meie tänases tervisekriisis võistluste ohutu toimimine. Viimane on praegusel ajal eriti oluline valdkond, mida ei tohi alahinnata – parem on sinna kohe rohkem ressursse suunata kui see esialgu vajalik tundub,» võttis Eesti Kergejõustikuliidu peasekretär Sirje Lippe kokku väljakutsed, millega igaüks, kes täna midagi korraldab, paratamatult kokku puutub.