Belgia ralli naaseb MM-sarja, kuid alles mõne aasta pärast

«Me oleme kindlad, et linna, Club Superstage'i (Belgia rallit korraldav organisatsioon – toim.), parnerite ja osanike koostöös oleme loonud võistluse, millel on suur majanduslik väärtus siinsele regioonile,» sõnas Jan Huyghe, Belgia ralli üks korraldajatest.

«Oleme kõik õnnelikud esimese Belgia MM-ralli edu üle. See pole saladus, et soovime seda võistlust näha tuleval aastal EM-kalendris ja hiljem ka MM-etapina. See vajab kõiki osapoolte koostööd,» lisas WRC Promoteri tegevdirektor Jona Siebel.