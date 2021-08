Juunioride MMil hõbeda võitnud Enok: see tuli väga suure üllatusena

«Emotsioon on hea, sest olen selle nimel palju tööd teinud,» ütles Enok Postimehele antud intervjuus. Olen võitlejahing. Kõike seda ma täna näitasin ja siin on tulemus,» lisas seitsmevõistleja.

Eesti U20 klassi läbi aegade kolmanda tulemuse kirja saanud (enamat on suutnud vaid Ksenja Balta (5794) ja Grid Šadeiko (5765) – C.K.) Enok tunnistas, et hõbemedal tuli tema jaoks ootamatult. «See tuleb väga suure üllatusena, sest ma küll valmistusin selleks võistluseks, aga ei pannud suuri pingeid ja ootusi endale peale. Tegu oli viimase võistlusega Liivi Eeriku käe all ja tahtsin koostöö positiivselt lõpetada ja seda tema auks nautida,» seletas värske juunioride MMi hõbe.

Avapäeval püstitas Enok kolm isiklikku rekordit ja see aitas tal teiseks võistluspäevaks pingeid maandada. Lisaks nägi ta positiivset ka teise päeva tulemustes. «See esimene päev oli üllatuslikult hea, aga teine päev tegin oma tulemused ära. Olen rõõmus odaviske üle, et seal hakkavad asjad vaikselt stabiilsuse poole minema,» rääkis eestlanna.

Kuna Enokil oli täna sünnipäev, siis võib öelda, et ta tegi endale ühe vägeva sünnipäevakingi. «Ma arvan, et see jõuab mulle kohale homme hommikul. Kõik jäi rajale ja pea on tühi,» tunnistas sportlane