Shamrock Roversi peatreener: mängisime kaitses kohutavalt

Bradley hinnangul oli tegemist individuaalsete eksimustega ning Roversi selge ülesanne on neid nädala pärast vältida. Kui seda suudetakse, saab rääkida ka edasipääsust. «Ma ei mäleta, et oleksime kaitses nõnda kehvalt tegutsenud. Meie edasipääsulootused on täiesti alles. Täna suutsime väravaid lüüa ja suudame ka kodus. Meil pole vahet, kelle vastu mängime, loome võimalusi ja lööme väravaid ikka. Flora käis küll agressiivselt peale, aga saime selle pressinguga üldjoontes edukalt hakkama,» võttis Bradley olulisema kokku.