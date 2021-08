Paidega liitus Gambia ründetalent

Spordidirektor Gert Kams: «Foday on noor talendikas Gambia mängija, kellel on kõik võimalused ennast Eestis tõestada ja siin läbi lüüa ning head eeskujud Alassana Jatta ja Muhammed Sanneh näol juba olemas.»

Foday Trawally: «Mul on väga hea meel liituda selle suurepärase klubiga, kel on viimastest aastatest ette näidata nii palju edulugusid noorte mängijate arendamisel. Olen jälginud, kui hästi on minu kaasmaalastel siin läinud ja see on mulle väga suureks motivatsiooniks. Luban omaltpoolt anda klubi heaks kõik, et fännid saaksid rõõmustada ja meeskond saavutada seatud eesmärgid.»