Belgia üleujutused päästsid Breeni ralli

Breen tegi pühapäeval oma ainsa tõsisema eksimuse, kui läks liiga kiirelt ühte vasakkurvi ja sõitis oma Hyundai i20 Coupe WRC-ga üle valli. Kuigi see ei läinud talle palju aega maksma, siis iirlane tunnistas, et see läks napilt. Oma osa mängis selles kohutav suvi Belgias, kus suured vihmasajud nõudsid inimelusid ja tekitasid suurt materiaalset kahju.

«Teadsin seda kurvi juba rajaga tutvumisest ja nägin, et see on keeruline. Mind hoiatati ka enne kiiruskatse algust, sest see paistis WRC Live'ist päris keeruline,» rääkis Breen Dirtfishile antud intervjuus.