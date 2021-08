Messi debüütmäng PSG eest lükkub edasi

Prantsusmaa väljaanne Le Parisien kirjutab, et tänases liigamängus Bresti vastu Messi ja Neymar koosseisu ei kuulu, sest nad on alles hiljuti naasnud Copa Americale järgnenud puhkuselt.

Eilsel pressikonverentsil küsiti selle kohta ka PSG peatreenerilt Mauricio Pochettinolt, kes jättis kõik lahtiseks. «Me ei ole koosseisu veel otsustanud. Hindame, kas Messi saab sellest osa olla. Muidu on kõik positiivne ja meeskonnas on hea atmosfäär. Ta on kiirelt kohanenud,» vahendab BBC Sport Pochettino sõnu.