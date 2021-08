30 aastat tagasi: Eesti esimesed medalid taasiseseisvunud riigina

Kolm päeva pärast Eesti taasiseseisvumist, 23. augustil, 1991. aastal, tuli Sixten Sillal Tšehhis toimunud orienteerumise maailmameistrivõistlustel startida veel Nõukogude Liidu lipu all, aga tavarajal saavutatud pronksmedaliga algas taasiseseisvunud Eesti medalite rida. Kui võistlusprotokolli järgi sai Sild pronksi veel Nõukogude sportlasena, siis pjedestaalil oli ta juba Eesti sinimustvalge dressiga, kirjutab ERRi spordiportaal .

«Enne autasustamisele minekut veel tuletati koondisejuhtide poolt meelde, et milline on see õige värv, mis seljas peab olema, aga loomulikult oli selleks ajaks Eesti Vabariik juba olemas ja eestlastel oli meie koondise dresse ka kaasas, leidus ka selline, mis mulle ka selga sobis. Siis ei olnud enam pidamist,» ütles Sild.