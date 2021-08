Nimelt kannavad PSG mängijad Nike'ile kuuluva Air Jordani brändi vorme. Kuna Messi on üks aegade paremaid jalgpallureid, siis on mõistagi olnud fännide huvi tema nimega särkidele suur.

TyC Sports vahendab, et PSG on müünud juba 140 miljoni dollari (umbes 119 miljonit eurot – toim.) eest Messi särke. Seetõttu tõi spordi majanduslikule poolele keskenduv ajakirjanik Joe Pompliano välja, et Michael Jordan, kellele läheb Air Jordani toodete tulust viis protsenti, on argentiinlase üleminekuga teeninud 7 miljonit dollarit (umbes 6 miljonit eurot – toim.)