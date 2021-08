Rootsi suusatähte segab müstiline vigastus

Vigastus on seganud Rootsi sprinteri hooaja ettevalmistust. Juulis kinnitas tema treener Ola Ravald Aftonbladetile, et vigastus pole korralikult paranenud. Kuna seis on endiselt sama, siis peab Svahn hetkel loobuma planeeritud rullsuusatamise võistlustest.

Rootsi suusakoondise meditsiinijuht Per Andersson tunnistas, et vigastuse diagnoosimisega on olnud raskusi. «Tema õlg ei ole täiesti valutuks muutunud. On selge, et vigastuse pikkus tekitab frustratsiooni, aga teame, et õlad võivad käituda nii. Tähtis on olla süstemaatiline, vaadata tulevikku ja teha õiget asja,» sõnas Andersson.