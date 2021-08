Endist Manchester Unitedi tähte süüdistatakse krüptoraha pettuses

Nüüdseks karjääri lõpetanud endine tippjalgpallur on üks kaheksast inimesest, keda süüdistatakse varguses, pettuses ja rahapesus seoses krüptovaluutaga. Väidetavalt suunasid nad ebaseaduslikult raha mujale ja kasutasid krüptovaluutat, et oma jälgi katta.

2020. aastal otsiti Andersoni isiklik korter läbi ja ametivõimud võtsid kaasa tema isikliku arvuti. Kuigi jalgpallur tunnistas, et tegeleb krüptovaluutaga, siis ta eitas ebaseaduslikku tegevust.

Väidetavalt kasutas rühmitus krüptovaluutat, et varjata 5,5 miljoni dollari suurust vargust suurest Brasiilia tööstusfirmast. Andersoni advokaat väitis, et tema klient on ohver, mitte süüdlane.