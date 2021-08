Saksamaa jalgpallitäht paneb 100 paari putsasid oksjonile, et aidata üleujutustes kannatanuid

Pärast suviseid jalgpalli Euroopa meistrivõistluseid läks Havertz puhkusele ja ei arvanud algselt midagi telefonikõnest isaga, kes ütles, et kodus on sadanud kolm-neli päeva järjest.

«Alguses ei võtnud ma seda tõsiselt, kuid siis saatis isa meile pilte ja videosid. See oli kohutav. Oli näha, et kõik on üle uputatud ja inimesed olid vees. Seda oli raske vaadata, sest ma elasin võib-olla 20 minuti kaugusel kohast, kus kõik toimub. Ma kasvasin seal üles,» rääkis Londoni Chelsea mängumees BBC Sportile antud intervjuus.