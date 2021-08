Karl Patrick Lauk võitis Balti Keti velotuuri teise etapi, liidrisärgist lahutab teda vaid sekund

Kuna tugevamad tiimid olid juhtgrupis esindatud suurte jõududega, puudusid tagumistel kõrgesse mängu tagasitulekuks reaalsed võimalused. Kes kruusalõigu järel ees, see ees, kes taga, see taga. Nii lihtne täna oligi.

Kokkuvõttes tõusis liidriks Pithie, kes on ühtlasi parim noorrattur ja parim finišipunktide arvestuses. Uus-meremaalase edu Karl Patrick Laugu ees on vaid üks sekund. Soomlane Antti-Jussi Juntunen (Ampler Development Team) on 7-sekundilise kaotusega kolmas.