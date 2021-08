Simple Sessioni rulasõidu võit läks Brasiiliasse, parim BMX-sõitja oli Broc Raiford

Peakohtunik, rulalegend Dave Duncan kommenteeris, et Urberg tegi tugeva sõidu ja tema üle võib uhkust tunda. «Tal oli mitmekesine valik trikke ja seda me just kõrgelt hindamegi,» sõnas Duncan.

Kuldmedali võitnud Broc Raifordi sõnul teadis ta teisele võistlussõidule minnes, et kõik, mis ta sees on, tuleb mängu panna.

«Olen nii tänulik, et kõik mu maandumised olid puhtad ja et lahkun võitjana. Superlahe on tagasi Tallinnas olla. Rada oli hea, Tallinn rokkis täiega, see oli mu esimene välisreis alates pandeemia algusest ning miski ei saaks olla parem kui minna koju Simple Sessioni kuldmedaliga,» sõnas tänavu kaheksandat korda Tallinnas võistelnud Raiford.