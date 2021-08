Uus-Meremaa rattur napsas Eesti koondise liidri eest Balti Keti velotuuri üldvõidu

Seejärel kolmik lagunes, sest Banaszek ja Fiala arvasid, et pea minutiline edu peagrupi ees pole piisav, et võiduka lõpuni minna. Targem on peagruppi tagasi vajuda. Ent 19-aastane norralane arvas teisiti ja läks 50 kilomeetrit enne lõppu täispangale, võttes ette julge soolosõidu – kõik või mitte midagi.