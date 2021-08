Pihela jäi kehvema katsete arvu tõttu MMil medalita

17-aastane Pihela püstitas finaalis isikliku rekordi. Tänasest päevast on see 1.87, mille alistamiseks läks vaja kolm katset. Tegelikult on protokollis nii eestlannal kui ka pronksmedali teeninud Küprose sportlase Styliana Ioannidou nimel sama tulemus, kuid Küprose neiu sai sellest kõrgusest jagu esimesel katsel.