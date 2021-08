«Kuskil 400 meetrit enne finišit juhtisin veel tema ees ning sealt oli jäänud vaid allamäge lõik ja lõpuspurt, kuid suutsin käest anda,» sõnas Porkunist pärit suusamees. Kuna allajäämine oli niivõrd väike, jäi see pärast võistlust hinge kriipima, ent samal ajal nentis Himma, et pigistas endast rajal välja kõik, mis võimalik. «Terve viimane ring oli põhimõtteliselt lõpuspurt. Ma tean, et kui mul on raske võistlus, siis hakkab alati pea valutama. Seekord hakkas ka, mis näitab, et pingutus oli tõesti kõva. Ent kripeldab ikka.»