Mercedes loodab Hamiltoni meeskonnakaaslase teatada septembris, valikus kaks pilooti

Viimased viis aastat on Lewis Hamiltoni meeskonnakaaslaseks olnud Valtteri Bottas. FOTO: Eddie Keogh/SCANPIX

Tänavune vormel 1 hooaeg on täpselt poole peal ning tavaliselt teevad meeskonnad just suvepuhkusel plaane järgmiseks hooajaks. Enim räägitakse Mercedesest, kellel on Lewis Hamiltoni kõrvale valikus mitu sõitjat.