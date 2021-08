Kaks etappi järjest poodiumile kihutanud Breen on Hyundaist lahkumas?

Siiani on asjalood olnud lihtsad: kui iirlane ei saa kihutada parasjagu Hyundai i20 Coupe WRC-masinaga MM-sarjas, istub ta madalamates sarjades Hyundai R5-masina rooli. Kuivõrd eesootaval Akropilise rallil saab Breeni asemel oma võimaluse taas Dani Sordo, näinuks loogiline, et iirlane taandunuks MRFi värvidesse. Ent vähemalt Tšehhi EM-etapiks seda ei juhtu.

Seal istub Breeni asemel Hyundai R5-rooli hoopis soomlane Jari Huttunen, mis tekitas ralliringkondades koheselt küsimusi: kas selle otsuse taga on midagi suuremat? Sahinaid, justkui oleks Breen käinud M-Spordi meeskonna ukse taga uue hooaja osas kraapimas, on ringlenud juba tükk aega, mis võiks olla ka põhjuseks tema vaiksele taandumisele Hyundaist.

Midagi ametlikku veel välja hõisatud pole, kuid Breen ise on varasemalt kindlasõnaliselt välja öelnud, et tema tahab uuel aastal täiskohaga sõitjakohta.

«See on see, mida mina ja Paul (kaardilugeja Paul Nagle - toim.) praegu kõige enam jahime. Me tahame tulla maailmameistriteks, kuid ei pea olema just eriline matemaatik nuputamaks, et pooltel rallidel kihutades ilmatšempioniks ei tule,» sõnas viimati 2018. aastal täishooaja kaasa teinud Breen hiljuti WRC-sarja kodulehele.