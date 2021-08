Le Mansi 24-tunni sõidu võidus kinni olnud meeskonna masin ütles kaks minutit enne finišit üles

Seda kõike boksist jälginud Ye kaassõitjad Robert Kubica ja Louis Deletraz olid mõistetavalt löödud. «Mul pole lihtsalt sõnu... ma lihtsalt nutan,» kirjutas Vipsi omaaegne konkurent Deletraz ühismeediasse. «See on lihtsalt liiga julm. Miks meie? Miks viimasel ringil, kui kell näitas 23 tundi ja 58 minutit. Meil oli suur edu... meil oli võit käeulatuses, kuid siis auto ütles lihtsalt üles. Mul pole sõnu. Ma olen lapsest saati unistanud Le Mansi võidust. Soovin tänada kõiki meeskonnakaaslasi, sest see oli imeline teekond, ning äärmiselt valusast lõpust hoolimata kavatsen veel tugevamana tagasi tulla.»

Tiimipealik Vincent Vosset valdasid finiši järel samuti kahetised emotsioonid. «See on fantastiline päev, sest tulla esimest korda Le Mansile ja see kohe võita... kogu meeskond on teinud imelist tööd. Samal ajal on mul äärmisel kurb meel masina nr 41 üle – võit oli neil juba taskus, kuid viimasel ringil libises siis käest,» sõnas ta. «See oli äärmisel õel hetk, kui samal ajal vedas meil, et just meie auto oli teisel kohal. Aga keeruline on sellises olukorras võidust täit rõõmu tunda.»