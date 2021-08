Paraolümpiamängude avatseremoonial kantakse ka Afganistani lippu

Rahvusvaheline paraolümpiakomitee kinnitas esmaspäeval, et kuna Taliban on üle võtnud Afganistani juhtimise, siis ei lubata riigi koondist Tokyos algavatele paraolümpiamängudele.

«Solidaarsuse märgiks kaasame avatseremooniale ka Afganistani lipu. Otsus sündis pühapäeval ja selle jaoks kutsusime Tokyosse lippu kandma UNHCR-i esindaja. On oluline esile tõsta, et soovime maailmale saata rahu ja solidaarsust hindava sõnumi. Tahaksime, et afgaanid oleksid siin ise oma lippu kandmas, aga kahjuks pole see füüsiliselt võimalik. Mõtetes on nad kindlasti meiega siin,» sõnas Hashimoto.