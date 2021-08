Tartus toimub Eesti esimene spordifilmide festival

Festivali peakorraldaja on Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum ning partneriteks on Tartu Elektriteater ja Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis.

«Üritame muuseumis sporti ja olümpiaväärtusi mitte ainult au sees hoida, vaid ka igal võimalusel propageerida. Spordifilmide festivali idee sirguski soovist tuua sport inimesteni natuke uues kuues - ja miks mitte kasutada selleks armastatud filme. Filmivalikul lähtusime lihtsast põhimõttest, et midagi sobivat leiaks endale igaüks – nii väike kui suur, nii spordifanatt kui ka tavaline filmisõber.

Seetõttu ongi valikus nii peresõbralikke komöödiaid, nagu «Cool Runnings», «Shaolin Soccer» ja «A League Of Their Own», kui ka kvaliteetdraamasid nagu «Moneyball», «Grand Prix» ja «Chariots of Fire». Põnevust lisab Eestis pea kultusliku populaarsusega «Escape to Victory» ning dokumentaalidest näitame festivali avafilmina noore Arnold Schwarzeneggeri karismast kantud «Pumping Iron'it,» sõnas muuseumi projektijuht ja festivali kuraator Kristo Kaskpeit.

«Festivali avafilmi eel näitame esmakordselt suurel ekraanil ka filmilõiku, mida võib nimetada Eesti esimeseks spordifilmiks – 1910. aastal toodetud klipp sisaldab ainsaid teadaolevaid kaadreid 20. sajandi ühest tuntuimast eestlasest Georg Lurichist. Tegemist on vanima filmimaterjaliga Eesti spordist ja tuntud eestlasest üleüldse,» lisas spordimuuseumi juht Siim Randoja.

«Meil on suur rõõm SOFFi seansse võõrustada. Oodata on ühte väga toredat festivali, sest spordifilmides on juba oma loomult rohkelt adrenaliini ning põnevust ning spordimuuseum on neist omakorda väga mõnusa ja hoogsa programmi kokku pannud. See on täiuslik meelelahutus suve lõpetuseks!» ütles Elektriteatri üks vedajaid Andres Kauts.

«Eraldi tahame tänada ka SOFFi häid partnereid Ameerika Ühendriikide saatkonda ja Elektriteatrit, kelle abi festivali korraldamisel on olnud hindamatu,» lisas Kaskpeit.

26.08, 18:00, «Pumping Iron» (1977), Rež: George Butler, Robert Fiore

26.08, 20:15, «Escape to Victory» (1981), John Huston

27.08, 18:00, «Cool Runnings» (1993), Jon Turteltaub

27.08, 20:30, «Shaolin Soccer» (2001), Stephen Chow

28.08, 18:00, «A League of Their Own» (1992), Penny Marshall

28.08, 20:30, «Grand Prix» (1966), John Frankenheimer

29.08, 18:00, «Monetball» (2011), Bennett Miller

29.08, 20:45, «Chariots of Fire» (1981), Hugh Hudson

Muuseumis toimuvad seansse esitleb Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis ja need on tasuta ning Elektriteatri seansside hinnaks on 5€. Kuna istekohtade arv on piiratud, siis palutakse tasuta seanssidele tulijatel kindlasti eelnevalt registreeruda.

Otselingid seanssidele registreerumiseks ja piletite ostuks leiab festivali kodulehelt www.soff.ee ja festivali Facebooki lehelt www.facebook.com/SOFFestival.

Iga seansi eel ootab külastajaid ka põnev sissejuhatus, mis avab paremini nii iga filmi tagamaid kui ka mõningaid seal käsitletavaid teemasid.