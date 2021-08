Vetsu kaasa võetud mobiiltelefon ajas tennisetähed raksu

See ei jäänud märkamatuks ka turniiri hilisemale võitjale Zverevile, kes oli juhtunust ilmselgelt häiritud ja süüdistas oma vastast ebaausate võtete kasutamises.

«Ma olen juba kõigest rääkinud. See ei ole astrofüüsika. Tahtsin lihtsalt riideid vahetada ja ei ole just kuigi viisakas publiku ees pükse jalast kiskuda.

Ma ei leia, et selles on midagi halba, kui vahetan riideid selleks ettenähtud kohas. Võib olla ma higistan teistest veidi enam ja inimesed on mind sellepärast ka varem kiusanud, aga ma ei kavatse oma harjumusi muuta,» vastas Tsitsipas Saksamaa tennisisti süüdistustele.