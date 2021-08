Vahemereäärsete linnade meeskondade derbi lõpuni jäi üle veerand tunni ning Marseille’ mängija Dimitri Payet valmistus andma nurgalööki, kui teda tabas publikust visatud veepudel. Payet lennutas pudeli tagasi tribüünile. See ajas Nice’i fännid hulluks ja nad valgusid väljakule.

Paari nädala eest peetud avavoorus oli Nice teinud soojenduseks Reimsiga väravateta viigi, mängu jälgis 18 000 pealtvaatajat. Nüüd on tähelepanuväärne asjaolu, et mängu Nice-Marseille pealtvaatajate arvu pole liiga kodulehel välja toodud... Nice’i ultrad ootasid esimest tõelist maiuspala, mida derbi – linnade vahemaa on 200 kilomeetrit – Marseille’ga pakkus.