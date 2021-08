Rein Taaramäe: lähen veel mõne etapivõidu peale välja

«Etapivõit oli mu eesmärk, selle saavutamine on ka varem mitmel korral õnnestunud. Olen alati unistanud liidrisärgist. Selle saamiseks läheb vaja ka õnne, seda, et kõik head asjaolud kokku langeksid.

On fakt, et liidrisärgist võib iga päev ilma jääda, sest suurtuuride esimene nädal ongi alati ohtlik, just kukkumiste osas. Maksimaalselt nägin liidrisärki oma ­seljas neli päeva, õnnestus kaks. Õnnetuste nahka läks asi, olin kaks päeva liider ja kahel korral pikali.