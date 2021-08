Clevelandi turniiri avaringis võitnud Kontaveit ootab järgmisest matšist kõva lahingut

Kontaveiti kohtumise algus Davise vastu algas konarlikult ja avasetis sai ta kätte vaid ühe geimi. Eestlanna suutis sellest õnneks toibuda. «Ma alustasin väga uimaselt, aga Lauren mängis esimeses setis väga hästi ja oli agressiivne. Ma lõin liiga palju mööda ja andsin talle tasuta punkte,» tunnistas eestlanna kohtumisele järgnenud pressikonverentsil.

Davis mängis oma kodulinnas ja seetõttu oli Kontaveit valmis selleks, et publik on tema konkurendi poolt ning see ei häirinud teda. «Ma väga naudin publikut tagasi ja nende ees mängimist. See ei häirinud mind ja ma olin tänulik, et saame inimeste ees mängida,» sõnas ta.

«Ma tean, et publik toetas Laurenit, aga oli väga tore inimeste ees mängida ja ma arvan, et see on üks asi, mis on mind alati motiveerinud – Publik on tribüünidel ja vaatab, mis me teeme. See annab nii palju tuge,» rõhutas Kontaveit.

Järmises ringis läheb Kontaveit vastamisi prantslanna Caroline Garciaga (WTA 61.), kellega varasemalt on kohtunud neljal korral. Kummalgi on seni kaks võitu, kuid kõval väljakul, millel ka Clevelandis mängitakse, on Garcial seis parem. Ainus sellel kattel peetud kohtumine kahe tennisisti vahel toimus 2016. aastal Stuttgartis, kus kolmes setis jäi peale prantslanna.

«Ta on väga hea mängija. Meil on paar kõva lahingut olnud, aga ma proovin mäng-mängu haaval võtta ja lõpetasin alles Laureni vastu. Homme (täna – C.K.) on mul vaba päev ja saan valmistuda mänguks Caroline’iga. See saab kindlasti olema raske matš,» rääkis eestlanna järgmisest vastasest.

Kuigi nüüd hakkab elu vaikselt normaalsusesse minema ja inimesi lubatakse taas tribüünidele, siis pikalt nii asjad ei olnud ja seetõttu on Kontaveit õppinud väikeseid asju hindama.