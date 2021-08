HC Tallinna peatreeneriks saab välismaalane

Klubi eestvedaja ja kaks hooaega esindusmeeskonna 38-aastane peatreener Risto Lepp on viimased pool aastat tegelenud uue peatreeneri otsimisega. «Oleme klubis palju aega ja energiat investeerinud leidmaks meile sobilikku inimest, kes lisaks meeste võistkonna peatreeneri rollile võtaks enda vastutusalasse ka noortesüsteemi ning treenerite edasise arengu. Olen pidanud telefoni teel pikki vestlusi hispaanlaste, prantslaste, hollandlaste, norralaste, taanlaste ja rootslastega. Meil on plaan sõlmida leping ühe skandinaavlasega, kuid mõned detailid vajavad veel kooskõlastamist. Enne kui leping pole allkirjastatud, ei maksa nime välja hõisata,» lausus Risto Lepp.

«Viimased kaks hooaega on minu jaoks olnud väga kurnavad, olla lisaks klubi eestvedajale meeste võistkonna peatreener ning ka noortetreener. Kodus ootavad issit koju kolm väikest tütart ja elukaaslane. Nende suhtes on äärmiselt ebaõiglane olla hilisõhtuni kodust ära. Elukaaslane Triin on olnud väga tubli ja tänu temale olen saanud tegeleda lemmikharrastusega 24/7, kuid oma 4-aastasele, 3-aastasele ja 10-kuusele tütrele on seda raskem seletada. Olen kõndinud pidevalt läbipõlemise äärel. Tunnen, et nii pererahuks kui kogu käsipalliklubi edasiseks arenguks pole minu jätkamine parim variant. Aega, energiat ja fookust igale poole nii palju ei jätku kui vaja,» lausus Lepp.

«Peatreeneri rolli kandmise kogemus annab mulle süsteemi juhtimiseks ideaalse platvormi, kõik positsioonid ja tegevused on omal nahal läbi tehtud. Meie visioon on endiselt luua maailma üks parimaid käsipalli noortesüsteeme, seega tööd on ees tohutult. Kuna meeste võistkond on nagu start-up, nelja aastaga korralikult käima tõmmatud, siis asetan enda fookuse noortepüramiidi tugevdamise ja noortetreenerite akadeemia käivitamisele, et tulevikus kasvaks meie süsteemist maailmatasemel käsipallureid ja treenereid. Suurte ideede realiseerimiseks on vaja teadmisi, oskusi ja inimesi sisse tuua ka mujalt,» lausus Lepp, kes võtab lähiajal südameasjaks klubile esindussaali rajamise.