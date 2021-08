Vanameister Puparti karjäär jätkub Rumeenias

36-aastase Puparti jaoks on tegu juba karjääri viienda välisklubiga. Varasemalt on ta esindanud Prantsusmaa tiime Rennes Volley ja Arago de Sete. 2019. aastal tuli ta koos Andri Aganitsa ja Timo Tammemaaga Maaseiki Greenyardi ridades Belgia meistriks. Lisaks on ta mänginud Poola tippklubis Lubini Cuprum.