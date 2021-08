Võrkpallikoondis viimased EMi-eelsed kontrollmängud Hispaaniaga

Hispaaniaga kohtutakse Saku Suurhallis 26., 27. ja 28. augustil. Et pidurdada koroonaviiruse levikut ja tagada koondise maksimaalne kaitstus enne kodust EMi, on mängud publikule suletud.

Hispaania vastu on peatreener Cédric Énard´il kasutada 14 mängijat, kes EMiks meeskonna koosseisu valiti. «Need kolm mängu peavad andma mulle lõpliku kindluse, kellega EMil mänge alustan ja mis seisus keegi on. Oleme alates eilsest täielikult nii-öelda võistluse-režiimil, kõik koos hotellis ja keskendume ainult EMile. Hispaania vastu mängime kõrge intensiivsusega, et need oleksid võimalikult sarnased finaalturniiril kogetavaga,» kommenteeris peatreener.