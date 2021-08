Eesti koolispordiliit soovib kettagolfi kooli õppeprogrammi viia

Tänavustele meistrivõistlustele on õla alla pannud Eesti kettatootja Disctroyer, kelle hinnangul on meistrivõistluste üheks kindlaks eesmärgiks populariseerida disc golf'i ühiskonnas laiemalt, seda eriti noorte seas.

«Disc golf ei ole veel jõudnud värvilistesse multikatesse ega koomiksitesse, ometi on tegemist sama ägeda spordialaga kui näiteks võrkpall. Meie hinnangul võiks disc golf näiteks viie aasta pärast olla vabalt kindel osa algklasside ja gümnaasiumi kehalise kasvatuse tundidest või spordipäevadest ning üks viis selleks on anda oma panus ka Eesti tippude võistlustesse,» ütles Disctroyeri esindaja Alver Kivirüüt.

Eesti Discgolfi Liidu esindaja Silja Madisoni sõnul on Eesti Discgolfi Liidul käsil projekt, mille eesmärk on just nimelt disc golf'i koolidesse viimine. «Oma soovi lisada disc golf õppekavasse on avaldanud päris mitmed koolid. Omakorda pöördus meie poole Eesti Koolispordi Liit ning koostöös nendega saavad juba sel sügisel kehalise kasvatuse õpetajad õppevideod, mille alusel anda teadmisi edasi ka noortele,» ütles ta.

Lisaks toimub septembri lõpus koolidevaheline võistlus, mille läbiviimiseks pakub Disctroyer spordivahendid ning samuti on nad välja pannud auhinnapakid.

Eesti meistrivõistlused

Madison tõdeb, et on tänavusi Eesti meistreid disc golf'is keeruline ennustada. «Kahe liidrina konkureerivad meeste meistritiitlile tiitlikaitsja ja kolmekordne Eesti meister Albert Tamm ning mullune pronks Silver Lätt. Juunioridest on võimsalt peale tulnud Mathias Villota ja Roland Kõur, kes võistlevad sel aastal MPO divisjonis. Seega pakuvad noored vanadele tegijatele tänavu kõva konkurentsi,» kostis Madison.

Naiste osas on Kristin Tattaril näidata viis võidutrofeed, kuid talle astub kandadele Keiti Tätte. «Seni ei ole Tättel õnnestunud meistrivõistlustel veel poodiumile pääseda, kuid hiljuti Euroopa meistrivõistlustel mängis ta tipunaiste seas neljanda koha. Olles nüüd juba suurema kogemuste pagasiga, näeb tõenäoliselt ka naiste divisjonis põnevat lahingut,» lisas ta.

Meeste 40+ divisjonis on enim esikohti noppinud Raimo Kimmel. Arvestades, et Hiiumaa rajad nõuavad rohkem täpsust kui distantsi, on see pigem Kimmelit soosiv ka sel aastal. Naiste 40+ divisjonis on Madisoni sõnul kaks tugevamat nime, Margit Viilep ja Käthlin Keremäe, kes eelmisel aastal saavutasid vastavalt esimese ja teise koha ning mängisid EMil üsna sarnast tulemust. Meeste 50+ divisjonis on võimalused väga paljudel. Kõik sõltub õhuniiskusest ja tähtede seisust. Meeste 60+ divisjonis on Jaanus Väljamäe kindlasti üks favoriit.