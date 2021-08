Häberli: Flora euromängud võivad koondisele abiks olla

Nädalavahetusel naases üle pooleteist aasta Euroopa jalgpalli Erik Sorga, kes suundus laenule Hollandi esiliigaklubisse VVV Venlo ja lõi avamängus kohe ka kaks väravat. Häberli oli mõistagi noore eestlase üle õnnelik.

«Ma olen õnnelik, et ta enda jaoks hea lahenduse leidis ja kohe skooris,» sõnas Häberli, kes on lisaks õnnelik ka selle üle, et Ken Kallaste taas koondise jaoks üks variantidest on.

Häberli on Eesti koondise peatreenerina eelistanud kolmemehelist kaitseliini ja seetõttu tundub paberil huvitav, et koosseisu on võetud ainult neli keskkaitsjat. Koondise šveitslasest loots selles muret ei näe.

«Pürg oleks muidu koosseisus, aga ta sai viga. Marco Lukka saab seal mängida ja Artur Pikk ka. Saab näha, kas me mängime kõik kolm mängu kolmese kaitseliiniga. See on hetkel lahtine,» seletas Häberli, kes kinnitas, et möödunud neljapäeval viga saanud Lukka on terve ja aitab sel nädalal Iirimaal koduklubi Tallinna FC Florat.

Floral on võimalik Iirimaal kindlustada koht Euroopa Konverentsiliiga alagrupifaasis. Avamängus alistati Shamrock Rovers 4:2. «Neljapäeval on tähtis, et nad viimase sammu teeksid. Ma loodan, et nad näitavad sama mängu nagu kodus,» rääkis ta. Tema sõnul aitavad euromängud ka rahvuskoondist, sest läbi selle on koduliigas mängivatel palluritel võimalik ennast kõrgemal tasemel proovile panna.

Kuna kevadel jäi Häberli koondises lahvatunud koroonapuhangu tõttu eneseisolatsiooni ja tema asemel pidi kohapeal tiimi juhendama Martin Reim, siis nüüd ootab teda ees esimene MM-valikmäng. Vastased on kõik kangest puust, sest ees ootavad kohtumised Belgia, Põhja-Iirimaa ja Walesiga.

«Me tahame näidata head mängu ja oleme tugevate tiimide jaoks valmis. Kõik kolm on tugevad vastased,» rõhutas Häberli. Kuna kahe MM-valikmängu vahel ootab koondist ees sõpruskohtumine Põhja-Iirimaaga, siis võib šveitslane seal koosseisu roteerida.