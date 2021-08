Saskia Alusalu lõpetab tippsportlase karjääri

Järgneb Saskia Alusalu pöördumine:

«Mul on olnud au ja kohustus, aga eelkõige suur rõõm ja võimalus esindada Eesti riiki spordialal, mida armastan ja mille teenimisele olen seni end maksimaalselt pühendunud.

Viimased poolteist aastat on mõjutanud igaühte meist, sõltumata elualast või vanusest. Ka minu jaoks on see olnud aeg, mil lisaks treenimisele ja võistlemisele on olnud mahti oma tegemiste üle järele mõelda, saavutatule tagasi vaadata ja plaane teha.

Sooviksin tippspordi jätta naeratades ja rõõmsal meelel, sest vaatamata suurele pingutusele on selles osalemine olnud minu jaoks ühtlasi nauding. Pingutused on olnud soolased, võidud magusad. Kokkuvõttes nii, nagu üks elu olema peabki.

Tahan tänada kõiki oma toetajaid, treenereid ja mulle kalleid inimesi, ilma kelleta ei oleks ma täna siin. Ja ma tahan tänada eraldi kõiki Eestimaa inimesi, kellele läheb korda meie oma riik, mille taasiseisvumise kolmekümnendat aastat me mõned päevad tagasi tähistasime.»

Alusalu lisas Postimehele, et tegemist polnud lihtsa sammuga, see otsus ei tulnud kergelt. «On ilmselge, et mõnel teisel alal nullist alustada on raske. Praegu tunnen, et soovin end mõnel teisel moel realiseerida,» ütles nüüd juba endine tippsportlane.

Ta soovib spordi juurde edasi jääda, on saanud nooremtreeneri kutse ning osaleb ühel seitse kuud kestval rahvusvahelisel treenerikursusel. Alusalu alustab ka Tartu Ülikoolis õpinguid füsioteraapia erialal.

«Olen endast võib-olla liiga palju sporti pannud. Loomulikult tahtsin ise väga saavutada häid tulemusi, samal ajal tundsin ka väga suurt vastutust Eesti ees.

Olin hooajast 2019/20 hästi väsinud, siis just algas koroonaaeg. «Üle pika aja tekkis sportimisse suurem paus. Mõtlesin, lugesin väga palju, minu maailmapilt muutus, tekkis teistsugune hingamine.

Tänane maailmakord on kahjuks jätkuvalt ebamäärane. Keegi ei tea, kuhu sa lähitulevikus saad minna, kuhu ei saa, millises hotellis tohid olla, millises mitte. On mullid ja karantiinid, kõik sõltub koroonatestidest.»

Tippsportlase karjääri lõpetamine ei käi Alusalu sõnul nipsust, samas lõpliku otsuse küpsemine võttis aega. Veel esmaspäeva õhtulgi pidas ta pika vestluse treener Tristan Loy'ga, ehkki otsus oli siis juba sündinud.

«Siin on nii palju erinevaid faktoreid. Kiiruisutamine on olnud kogu mu elu, suurem osa tutvusringkonnast on selle alaga seotud. Tahan nüüd iseendale aega võtta, tervist hoida. Armastan sporti ja tahan jääda sellega seotuks,» lisas Alusalu.