Schumacheri üks parimaid sõpru ei pääse F1-legendi vaatama: Michaeli abikaasa eemaldas mind tema elust

Mäletatavasti juhtus 2013. aastal Schumacheriga väga tõsine õnnetus, millest mees pole tänaseni taastunud. Kahjuks pole Weber ka sakslast külastada. Kindlasti on see talle väga valus, kuna enda raamatus nimetab ta Schumacheri enda parimaks sõbraks.

Ta on palunud küll Schumacheri abikaasalt Corinnalt luba sõbra juurde sõita, kuid sellele pole järgnenud ühtegi vastust. «Ma tean, et ta eemaldas mind tema elust. Miks just minuga nõnda teha. Miks mind karistatakse,» sõnab Weber enda raamatus.