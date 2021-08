Hiina valmistub olümpiamängudeks: jäähokiturniiriks proovitakse kodustada osa tervest KHLi klubist

Tänavu on Kunlun Red Star täielikult ettevalmistuseks olümpiamängudeks. Isegi klubi treenerid kuuluvad Hiina rahvuskoondise ette. Siiski on reegel, mis takistab tervele meeskonnale Hiina kodakondsust pakkuma.

«IIHF (rahvusvaheline jäähokiliit) on seadnud reeglid, mis näevad ette, et mängija, kes soovib kodakondust vahetada, peab antud riigis mängima vähemalt 16 kuud. Viimased viis aastat on Kunluni klubi seda proovinud jälgida,» sõnas meeskonna peamänedžer Nikolai Feoktistov. «Oleme praeguseks proovinud leida nii palju mängijaid koondisesse kui võimalik. Nõnda enam ei ole võimalik meil neid juurde värvata.»