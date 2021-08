Sebastien Loeb WRCsse naasmisest: meedia võimendab teemat üle

Loeb, kes on võitnud rekordilised üheksa maailmameistritiitlit on tänaseks juba 47-aastane ja pole pärast 2020. aastat WRC-sarjas rajale tulnud. Kuigi kuulujuttude järgi võiks ta tuleval aastal teha parajalt koguka programmi M-Spordiga, siis prantslase sõnul see paika ei pea.

«Jah ma rääkisin Malcolm Wilsoniga (M-Spordi juht) kuu aega tagasi, et teha kaasa paar rallit, aga see on ka kõik. Sel ajal oli tegu lihtsalt vestlusega. Hetkel on minu prioriteetideks Extreme E ja Dakar,» seletas prantslane Motorsport Magazine-ile.

«Ma ei ole ühtegi lepingut sõlminud ja pole kindel, kas tulevikus WRC-s sõidan. Ma ei tea. Meedia võimendab seda teemat üle,» lisas Loeb.