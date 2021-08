Mercedese miljonärist F1-boss on võimaliku finantskuriteo tõttu uurijate huviorbiidis

Mercedese vormel 1 tiimi pealik ja üks osanikke Toto Wolff on sattunud finantskuriteo tõttu uurimise alla. Nimelt kahtlustatakse, et ta võis siseinfo omamise tõttu osta Aston Martini aktsiaid, mis on võrreldes möödunud aasta aprilliga teinud läbi korraliku tõusu.