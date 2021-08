Legendaarse Virgilijus Alekna poeg ähvardas maailmarekordi purustada

Noormehe kahekordsest olümpiavõitjast isa oli tema sooritustega väga rahul. «Mykolas on väga motiveeritud sportlane ja hakkas alles hiljuti ketast heitma. Tema areng on olnud hea, aga ta oleks tugev ka teistel aladel. Ta mängis jalgpalli ja oli osav, hüppas kõrgust ja oli hea.

Ta saaks paljudel spordialadel hakkama, aga ta on ennast näidanud kettaheitjana ja on terve elu olnud sellega seotud. Tulemused on tal olemas ja loodan, et ta jääb sellega tegelema,» vahendab 15min-lt Alekna sõnu.