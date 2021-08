PSG lükkas Madridi hiigelpakkumise tagasi ja tahab Mbappe eest veel rohkem

Mbappe liitus PSG-ga 2017. aastal 180 miljoni euro eest, kuid tema leping on tuleval aastal läbi saamas ja noor ründetäht on kõik lepingupikenduse pakkumised tagasi lükanud. Mitmete väljaannete sõnul on tema kindel plaan liituda Realiga – kas sel suvel üleminekuga või tuleval vabaagendina.

The Athletic vahendab, et PSG lükkas pakkumise tagasi, kuid ootab Madridi Realilt uut pakkumist, mis oleks lähemal 200 miljonile eurole. Kui selline pakkumine peaks tulema, siis on PSG-l keeruline see tagasi lükata, sest tuleval suvel võiks Mbappe juba tasuta üle minna.