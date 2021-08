Peatreener Henn ajaloolise euromängu eel: keskendume oma ülesannetele, mitte sellele, mis võidu korral juhtub

Avamängust on florakatelt all küll kaheväravaline puhver, kuid peatreener Jürgen Henn kinnitas mängueelsel pressikonverentsil, et kohtumiseks valmistumist see nende puhul kuidagi ei mõjutanud.

«Meie jaoks see see hoiakut ei muutnud. Pigem muudab see [kaheväravaline kaotusseis] vastased ründavamaks ja ohtlikumaks. Nemad on need, kes ei saa tulla hoidma. Meie peame olema aga valvsad, et ei muutuks liiga ettevaatlikuks,» sõnas juhendaja.

Iirlased ise on igatahes äksi täis ning nende peatreener Stephen Bradley vandus Shamrocki pressiüritusel, et eelmise nädala allajäämine Florale oli ühekordne juhus. «Me tegime mõned kohutavad vead, nii meeskondlikult kui ka individuaalselt, ning meid karistati selle eest,» lausus ta.

Arvestades, et Flora treeneritebrigaad on Roversi meeskonda nüüd kaks nädalat pulkadeks lahti võtnud, siis kas avamängus jooksid iirlased tõepoolest lati alt läbi või sai Lillekülas näha ikkagi enam-vähem nende tavapärast taset?

«Suures pildis mängisid nad ikkagi oma mängu,» leidis Henn. «Esimeses ringis [Bratislava] Slovani vastu ei loobunud nad kummaski mängus oma stiilist (avamäng kaotati 0:2, kodus võideti 2:1, ent edasi ei pääsetud – K.J.) ja suures pildis nägime meiegi, milline nende mäng peaks välja nägema. Aga kodus ja eriti seisus, kus tiimil on selg vastu seina, peame oleme valmis selleks, et nad leiavad veel jõuvarusid ja panevadki mängu kogu oma energia.»

«Võib eeldada, et nad tulevad kohe kiiret väravat jahtima. Meie peame selleks aga valmis olema, et nad tahavad kohe algusest peale survestada. Samas peame olema valmis igasugusteks stsenaariumiteks: me ei tohi lasta ennast kõigutada kui värava lööme meie või kui nemad. Peame oleme ise vaimselt stabiilsed,» jätkas juhendaja, kes sai sarnaselt hoolealustele pärast avamängu võitu palju toetavaid sõnumeid.

See näitas tema sõnul, et Flora tegemised lähevad inimestele korda, kuid pilvedesse nad meeskonnaga veel tõusnud pole ja annavad endale aru, et praeguseks on tehtud vaid pool tööd.

«Meeskonnana tajume seda toetust küll, kuid see viimane nädal on – vähemalt minu jaoks – möödunud normaalselt töises rütmis,» lausus Henn. «Minule tundub, et meeskond on päris hästi keskendunud ega mõtle liialt lõppetulemusele. Tajume, et siin on vaja 90 või vajadusel rohkemgi minutit olla väljakul ja mitte vastast karta. Keskendume oma ülesannetele, mitte sellele, mis [võidu korral] võib juhtuda.»

Samas ei eitanud ta, et teatud pinged või ootus kaasneb homsega ikka. «Arvan, et see on ka väljaspool selline: elataksegi meeskonnale kaasa. Otsest survet tiimis ma ei tunne: mängijate sees on selline positiivne lootus ja ootus teha midagi suurt,» jätkas juhendaja ning lisas seejärel, et tähtis on mängida ka oma mängu, mitte joosta lihtsalt vastase taktikepi järgi.

«Peame mängima julgelt, mitte vaatama ainult, mida vastane teeb. Teame, et nad tahavad domineerida ja kui neile seda varianti pakkuda, siis on nad ka ohtlikud,» sõnas Henn. «Jalgpalliväljakul aset leidev matš on samasugune nagu alati: mõlemal poolel võivad sisse tulla tõusud-mõõnad. Esimese poolajaga ei otsustata midagi ära, tuleb mängida ja uskuda lõpuni. Kui juba väljakule astuda, siis kasutada seda võimalust ka ära.»

Mängijatest pole Hennil homme kasutada keskkaitsjat Henrik Pürgi, kes tegi avamängus õnnetult kombel liiga kõrvekilele ega saa seetõttu nüüd paar nädalat meeskonda aidata. Küll on taas olemas mängukeelu alt vabanenud ning pisitraumast üle saanud Märten Kuusk. Samamoodi on imelise paranemise teinud teine tagalamees Marco Lukka.

«Lukkaga olen tõesti kahetsusväärsel kombel teile kaks korda valeinfot andnud. Tema paranemine... vahest jalgpallis tuleb nii ette, et asjad paranevad palju kiiremini kui arvatud. Lukka diagnoos osutus väga palju kergemaks ning ta on mänguvalmis,» lausus Henn.