Kristin Tattar kurnavast USA tuurist, edukast EMist ja hetkest, mida igatsevad kõik disc golfarid

«Kettagolfi suurimad võistlused toimuvad just USAs ja sestap on seal oluline käia. Seal on võimalik ennast selle ala kogukonnale näidata ja tulemustega tõestada. «Tänu» koroonaviirusele on üle kogu maailma tulnud kettagolfi harrastajaid juurde meeletus koguses ja nagu ilmnes, paljud üldse ei teadnudki Euroopa mängijaid. Seega oli mul hea meel pildis olla ja näidata, et ka Euroopas on kõrgel tasemel disc golf,» rääkis Tattar Postimehele.