Spordi lühiuudised: USA lahtiste konkurents hõrenes, UEFA tänas kangelasi

Serena Williams loobus suurturniirist

Septembris 40-aastaseks saav USA tennisetäht Serena Williams andis teada, et loobub USA lahtistel meistrivõistlustel osalemast. Tennise elavat legendi vaevab reievigastus, mille tõttu tuli tal 29. juunil Wimbledoni suure slämmi turniiril juba avaringis loobumisvõit anda valgevenelannale Aliaksandra Sasnovitšile. Pärast seda polegi Williams enam ühtegi ametlikku kohtumist pidanud ning vigastuspaus kestab vähemalt septembri keskpaigani. Williams oli mõistagi üks suursoosikuid USA lahtiste võidule. Möödunud hooajal jõudis ta New Yorgis poolfinaali ning varasemalt on ta seal kuus korda triumfeerinud.