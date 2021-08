PSG spordidirektor: Real Madridi käitumine on lugupidamatu ja illegaalne

«See on tavaline Madridi Reali taktika: nende pakkumine lükatakse tagasi ja siis nad annavad teada, et üritavad aasta pärast uuesti. Nende käitumine on lugupidamatu, vastuvõetamatu ja illegaalne,» avaldas Leonardo 160 miljoni euro suuruse pakkumise kohta arvamust.

«See summa, millega nad seitse päeva enne üleminekuakna lõppu Mbappet endale üritavad saada, on meie nõudmistest väga kaugel ja me ei soovi enam nendega suhelda.

Isegi juhul kui nad oma pakkumist tõstavad on nende suhtumine täiesti vastuvõetamatu. Viimase kahe aasta jooksul on nad rääkinud isegi Mbappe perekonnaga,» andis Pariisi klubi spordidirektor mõista, et nende suhted Realiga on äärmiselt halvad.

Mbappe liitus PSG-ga 2017. aastal 180 miljoni euro eest, kuid tema leping saab tuleval aastal läbi ja noor ründetäht on kõik lepingupikenduse pakkumised tagasi lükanud. Mitmete väljaannete sõnul on tema kindel plaan liituda Realiga – kas sel suvel üleminekuga või tuleval aastal vabaagendina.