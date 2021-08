Kaheminutiline hilinemine nurjas Eesti parasportlase olümpiadebüüdi

21-aastasele eestlasele sai saatuslikuks harjumuspäratu võistluseelne protseduur. Kui tavalistel võistlustel peavad sportlased basseini juures asuvas ettevalmistustoas olema 15 minutit enne oma starti, siis paraolümpial oli tähtajaks veerand tundi enne võistlusala algust.

«Täna pidin ujuma paraolümpial 100 meetrit rinnuli, kuid kahjuks see nii ei läinud,» alustas Liksor selgitustööd. «Enne starti peab ujuja minema call room’i, kus võistlejad seatakse enne basseini äärde tulemist paika. See on mõeldud, et võistlus kulgeks võimalikult sujuvalt ning organiseerijatel oleks parem ülevaade startijatest. Tavapäraselt on reegel, et ujuja peab olema call room’is olemas 15 minutit enne oma stardi algust. Siin paraolümpial kehtis aga reegel, et ujuja peab olema call room’is 15 minutit enne oma ala algust. Minu ala algas 10.53 ning minu start oli 10.57.

Kokku oli meil kaks vahetust ning mina olin teises vahetuses. Kuna arvestasin, et pean olema kohal enda stardi alguseks, mitte enda ala alguseks, siis jäin kaks minutit hiljaks ning seetõttu jäi mul Tokyo paraolümpial võistlemata,» kurvastas Liksor, kes ei süüdistanud eksimuses siiski korraldajaid.

«See oli täielikult minu viga, et seda varem üle ei kontrollinud. Eks see oli ikka väga raske põnts, kui oled treeninud terve elu, et paraolümpiale saada, ning saatuslikud kaks minutit jätavad sind võistlusest kõrvale, aga me kõik teeme vigu ning selliseid asju juhtub,» lausus ta.

Üks eestlane on paraolümpial siiski basseinis juba käinud. Susanna Kaul läbis 50 m vabaltujumise 29,09ga, mis andis talle eelujumistes 10. koha ehk jättis teisena finaali ukse taha.

«Minu klassis on mitmeid, keda ma pole kaks-kolm aastat või üldse mitte võistlemas näinud. Konkurents on tihe ja tulemused on läinud palju paremaks, ja mitte ainult minu klassis, vaid ka teistes klassides,» kirjeldas Kaul oma vastaseid.

«Üldiselt läks ujumine hästi, mõnda asja oleks saanud paremini teha, aga üldiselt andsin endast maksimumi ja see tulemus ongi minu tänane maksimum. Lisaks võin öelda, et tegin selle ujumisega ka ühe isikliku rekordi, sest ma pole veel hommikustel ujumistel nii kiiret aega näidanud. Kogu see melu ja korraldus on siin nii hea, mitte millegi üle ei ole nuriseda,» lisas Kaul, kes hüppab teist korda olümpiabasseini homme.

«100 m vabaltujumisele lähen vastu samasuguse tundega, et annan endast maksimumi ja naudin nii palju kui võimalik kogu protsessi. Sellist kõrgetasemelist korraldust pole ma varem oma karjääris kogenud, kuigi olen käinud nii EMidel kui MMidel,» lausus ta lõpetuseks.