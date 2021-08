Riigipiiride sulgemise oht võib Soome WRC-rallile pitseri jätta

«Praegu on see stsenaarium ebatõenäoline ning saame öelda, et ralli toimub nagu plaanitud,» kommenteeris ralli korraldaja Riku Bitter võistluse ära jäämise variante väljaandele Keskisuomalainen. Tema sõnul võib võistluse kihva keerata eriolukord, kui Soome taas riigipiiri kinni paneb. «Muidugi oleme valmis erinevateks piiranguteks,» lisas ta.

Piletimüük on kulgenud oodatult, kuigi Bitter tõi välja, et väga suur osa pileteid on alati ostetud vahetult enne rallit. «Enamus rallipasse müüakse võistluspäevadel. Pealtvaatajad tänavu hooldusalasse ei pääse, sest seal asuvad tiimid on omaette koroonamullis,» selgitas ta.