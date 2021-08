Afganistanis miinile astunud ja jalad kaotanud paraolümpialane: oli sõda seda väärt?

Kümnekordne paraaerutamise maailmameister McGarth jõudis selle spordiala juurde alles pärast seda, kui jäi Afganistanis miinile astudes ilma mõlemast jalast. Viimaste nädalate sündmused Afganistanis on aga temas tekitanud küsimuse: kas Afganistani sõda oli seda väärt, et ma kaotasin jalad?

Austraalia armee ridades Afganistani sõdinud McGarth oleks veel mõni aeg sellele küsimusele vastanud jaatavalt, kuid riigi Talibanile loovutamine on tema arvamust muutnud. «Alguses olin ma kurb, aga siis läksin vihaseks,» vahendas McGarthi Šveitsi ajaleht Blick. «Me koolitasime välja ja andsime relvad 300 000 afgaanile. Nüüd tundub, et nad andsid alla ja loovutasid oma relvad Talibanile. Paljud minu võitluskaaslased tunnevad häbi, teised on vihased. Neil on selleks igati õigus.»

McGarth kirjutab praegu oma läbielamistest raamatut ning toonitas, et praegu kirjutab ta paraolümpial järgmist peatükki oma kangelasteost. «Kui mina poleks Afganistanis miinile astunud, oleks sellele võinud otsa sõita koolibuss,» tõi ta näite, et on parema maailma nimel valmis ohverdusteks. Samas oli ta vankumatult kindel, et nüüdne situatsioon riigis on tekitanud nördimust.