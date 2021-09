JÄRELVAADATAV JA BLOGI ⟩ Valus lõpp! Horvaatia ronis Eesti vastu välja 0:2 kaotusest ning kustutas sisuliselt meie unistused

Mängu detailsem käik on loetav blogist allpool.

Mängu käik:

Avageimi alguses 3:6 kaotusseisust välja tulles pääses kodumeeskond Kreegi temporünnaku järel omakorda 11:9 juhtima. Mäng jätkus eestlaste mõnepunktilises eduseisus, kuni Kollo võrgu peale tagasi põrganud palli maha lükkas ja vahe 18:14-le käristas. Aganitsa rünnak andis geimi lõpus Eestile 22:28 edu ning geimi võitis Eesti 25:20.

Teist geimi alustas Eesti sealt, kus esimene lõppes, Teppani serviäss andis meile 6:3 edu ja Venno tagaliinirünnakust juhiti 9:4. Horvaatia jõudis aga viigiseisuni 11:11 ja edasi mindi punkt-punktis. Otsustavad hetked olid närvilised – mitmel korral läks tarvis challenge´it ja nähti ka kaarte. 21:21 seisult teenis Eesti kaks punkti järjest ning Kreek tõi esimese geimpalli seisul 24:22, mis ka realiseeriti. Geim seega Eestile 25:22.

Neljandat vaatust alustas Eestil taas algkoosseis. 7:7 viigilt ründas võimsalt Kreek ja Kollo punkt andis meile kahepunktilise edu. Geimi keskel pääsesid omakorda kolmepuktilisse eduseisu horvaadid – 15:12, ent Eesti tuli Teppani pommlöökide toel 15:15 viigini. Punkt-punkti võitluses mindi geimi otsustavate momentideni, kus Horvaatia uuesti 19:17 ette läks. Viiberi julge hanitus tõi kodumeeskonna punkti kaugusele 21:22 ja Aganits viigistas blokist 22:22! Venno äss – 23:22 ja saal oli püsti! Ent geimpalli teenisid esimesena horvaadid – 24:23, ent selle luhtas Kollo. Teise geimpalli teenis Horvaatia seisul 25:24 ja see ka realiseeriti. Geim seega Horvaatiale tulemusega 26:24 ja võitja selgitamiseks läks tarvis viiendat geimi.

Otsustavas vaatuses jätkati sama koosseisuga, vaid Aganitsa asendas Timo Tammemaa. Horvaatia haaras serviässast 4:1 edu ja Enard võttis mõtlemisaja. Eesti oli otsustavas vaatuses tagaaja rollis ja pooli vahetati Horvaatia 8:4 juhtimisel. Sellest enam välja tulla ei suudetud ja Horvaatia võitis viienda geimi 15:9 ja mängu 3:2.

Nii Eestil kui ka Horvaatial on pärast kolme mängu tabelis kaks punkti. Kui Eesti sai silmad pähe Slovakkia vastu, siis horvaadid tegid oma töö ära Läti vastu.

Aegade jooksul on Eesti ja Horvaatia omavahel vastamisi läinud 11 juhul ning kaalukausid on napilt 6-5 külaliste kasuks. Samas kui võtta arvesse ainult viimasel kümnel aastal toimunud kohtumisi, on 3-1 eelis jällegi Eestil.