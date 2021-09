JÄRELVAADATAV ⟩ Eesti olümpiavõitjatele vastu ei saanud, Avo Keel lipsas Lätiga alagrupist edasi

Kuna Eestil on tabelis üks võit ja kolm kaotust, on olukord meie jaoks lihtne: kui olümpiavõitja suudetakse alistada, on kaheksandikfinaal reaalsus. Paraku on reaalsus ka see, et Prantsusmaa on siiani võitnud Tallinnas kõik kohtumised ning ainus geimilibastumine on tulnud alagrupi teise suure Saksamaa vastu.