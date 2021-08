Selleks et saada asjades selgust, tuleb esmalt minna ajas tagasi aasta algusesse, mil Nabilt võeti halba analüütilist leidu sisaldanud dopinguproov. Võtmetähtsusega on, et selle proovi võttis Eesti Antidoping (EAD), mistõttu ongi jõutud praegusesse seisu. Nimelt näevad reeglid ette, et kui proovi on võtnud Tallinnas EAD, tuleb CASi pöördumiseks apelleerijal arvestada kümnete tuhandete eurodega. Kui proovi oleks tellinud rahvusvaheline maadlusliit (UWW), Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) või Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK), oleks menetlus tasuta.