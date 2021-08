Eesti alistas Hispaania, kuid muretseb vigastatud Tähe pärast

Ülejäänud mänguelementide peale peatreener nina ei krimpsutanud. «Kõik muu töötas: ka meie serv. Ässasid ei tulnud küll nii palju (4 ässa, 11 eksimust – toim), kuid me varieerisime palju ning seda ma kuttidelt palusingi. Olime pallingul efektiivsed ja tekitasime seeläbi olukordi, kus vastane jäi enda rünnakute lahendamisega hätta. See võimaldas meil paremini kasutada jällegi enda blokki. Veel kord, see oli hea mäng EMi eel, ning homme (täna – toim) tahan näha samasugust esitust. Me peamegi neist kolmest päevast maksimumi võtma.»